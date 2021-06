Blaston : du nouveau contenu qui n'arrivera pas au ralenti !

Lors de l’Upload VR Showcase 2021, le studio Resolution Games a révélé le nouveau contenu à venir pour son shooter arcade multijoueur, entièrement tourné vers les ralentis. Intitulée Crackdown, cette mise à jour étoffera encore un peu plus l'expérience de ce jeu atypique, et elle s'annonce assez complète.

Nous découvrons la présence d'une campagne solo qui opposera les joueurs à quatre Octopressence, à l’issue de laquelle nous affronterons le boss Argentia, dans un challenge qui s’annonce relevé. Nous apprenons également qu'il sera possible d'arpenter une nouvelle zone appelée Scrapper Street, dans laquelle nous serons amenés à croiser divers robots, drones ou voitures volantes, évoluant autour de nous. De quoi en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce futur dystopique qui nous entoure. Toujours sur cette lancée, la vidéo est l’occasion d'apercevoir une nouvelle arène située au bout de Scrapper Street, avec une influence plus urbaine, apportant un côté « combat de rue » aux affrontements. Les développeurs ont également intégré un système de jetons pouvant être dépensés dans un juke-box situé dans le lounge OZZO, idéal pour ambiancer le dancefloor sous la boule à facettes de cette boîte de nuit et renforcer encore un peu plus la dimension sociale du titre. Ces mêmes jetons seront aussi utilisables sur une bonne d'arcade dans une nouvelle version du mini-jeu Alien Blast. Si vous êtes fan de Matrix et que la scène en bullet time de Neo n'a plus de secret pour vous, vous serez ravis d'apprendre que cette mise à jour débarquera le 21 juin sur Oculus Quest et Steam.



