Blaston: Reloaded, une énorme mise à jour gratuite visant l'e-sport pour ce Bullet Dodger compétitif

Blaston reprend le principe des duels, mais en réalité virtuelle, opposant deux joueurs équipés d'un casque VR en face à face, qui se tirent dessus en devant éviter les balles des adversaires. Un titre prenant et très apprécié des joueurs, qui accueille une très grosse mise à jour lorgnant vers la compétition professionnelle.

Blaston: Reloaded propose ainsi une nouvelle arme, un nouveau mode saisonnier et un système d'accessoires à attacher aux armes. Les joueurs peuvent ainsi personnaliser leur arsenal avant les matchs pour créer des styles de jeu uniques et surprendre l'adversaire. Resolution Games introduit ainsi 30 modifications uniques pour les 10 armes présentes dans le jeu et promet d'autres ajouts dans de futures mises à jour. Les développeurs s'assureront bien sûr du bon équilibrage du jeu à chaque ajout.

En plus de ces modifications, une arme inédite fait donc son arrivée dans Blaston: Reloaded, l'arc Luma, à utiliser à deux mains. Les joueurs devront ainsi sacrifier la flexibilité d'une main libre au profit d'une précision et de dégâts accrus. Les développeurs profitent de l'occasion pour introduire la première skin collaborative de leur jeu, en partenariat avec Apex Construct. Les joueurs peuvent ainsi obtenir le revêtement d'arme Cyber Bow jusqu'au 5 mai prochain, il est gratuit !

Comme si cela ne suffisait pas, Blaston: Reloaded introduit le mode de jeu saisonnier Street Brawl. Les joueurs vont s'affronter dans l'environnement Scrapper's Street, en un contre un et à longue distance, uniquement avec le Cyber Bow et une version modifiée du Nova. Il faudra être réactif pour éviter les tirs adverses et viser juste à son tour pour gagner la partie. Les joueurs peuvent également retrouver des skins d'armes et d'avatar légendaires, des améliorations graphiques et une interface utilisateur optimisée.

Vous l'aurez compris, Resolution Games veut ici faire entrer Blaston dans le monde de l'e-sport professionnel, il publiera régulièrement des patchs pour s'assurer du bon équilibre de son jeu, mais il annonce surtout un partenariat avec VRML pour lancer la Blaston VR Master League, une compétition officielle qui débutera en mai avec sa première saison. Les joueurs motivés peuvent s'inscrire ici, et les autres pourront découvrir le 5 mai prochain une application PC, Blaston Spectator, qui permettra de suivre les matchs comme si vous y étiez, avec différents points de vue.

Les fans de Blaston vont donc avoir un tas de choses à découvrir avec cette énorme mise à jour Reloaded. Le jeu de tir en VR est disponible sur de nombreux casques de réalité virtuelle, vous pouvez retrouver des accessoires sur Amazon.