BON PLAN Oculus Quest Store : une volée de promotions pour Halloween !

L'Oculus Store propose, à l'occasion d'Halloween une volée de jeux en promotion répartie entre deux packs et des titres disponibles directement.

Ce pack contient Sniper Elite VR et Warplanes: WW1 Fighters.

Sniper Elite VR (29,99 €) (1,28Go) (français) (C) - PEGI 16

Italie méridionale, 1943. Votre pays est occupé par les fascistes. Avancez furtivement, maniez des armes authentiques et mobilisez vos compétences de tireur aux côtés de la résistance italienne dans ce FPS palpitant. Warplanes: WW1 Fighters (19,99 €) (404 Mo) (VOSTFR) (C) - PEGI 7

Devenez un pilote ! Plongez dans les combats aériens de la Première Guerre mondiale comme jamais auparavant dans une expérience VR captivante. Soyez un pilote pendant la Grande Guerre dans Warplanes: WW1 Fighters. Que vous préfériez les jeux d'arcade ou les simulateurs de vol, de nombreuses options vous permettront d'adapter le jeu à vos préférences.





Ce pack contient Lies Beneath, The Exorcist: Legion VR et Wraith: The Oblivion - Afterlife.

Lies Beneath (29,99 €) (1,75 Go) (français) (C) (4,6/5) - PEGI 18

The Exorcist: Legion VR (24,99 €) (2,95 Go) (anglais) (4/5) - PEGI 12

The Exorcist: Legion offre cinq histoires uniques et présente une variété d'entités démoniaques, d'outils d'exorcisme, d'artefacts cachés et de lieux atmosphériques assez conséquente. Plongez au cœur du surnaturel en apprenant le métier de l'exorcisme démoniaque et découvrez des secrets qui vous mèneront vers une confrontation finale avec vos peurs les plus sombres et les plus cachées. Wraith: The Oblivion - Afterlife (29,99 €) (3,49 Go) (français) (C) (4,5/5) (TEST) - PEGI 16

Vous êtes mort lors d'une étrange séance de spiritisme et êtes devenu une âme en peine. Dans ce jeu d'horreur en VR, utilisez vos capacités surnaturelles afin de résoudre le mystère de votre mort. Mais attention aux spectres sinistres qui se tapissent dans l'ombre...





Liste de des vingt jeux en promotion pour Halloween :



Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 25 octobre 2021 à 19H et le 1er novembre à 9H. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

