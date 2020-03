BON PLAN sur GOG.com : Mable & The Wood offert et 27 autres jeux gratuits

GOG.com vient de lancer cette semaine ses Soldes du Printemps, et la plateforme en profite comme toujours pour offrir un jeu, toujours sans DRM, pendant quelques heures. Cette fois, c'est Mable & The Wood, un titre d'action et d'aventure, qui est gratuit jusqu'au 22 mars prochain, à 15h00.

Pour récupérer Mable & The Wood, il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de GOG.com, de scroller un peu et de trouver la bannière de l'offre pour ajouter le jeu à votre bibliothèque virtuelle. Mais ce n'est pas la seule offre sur moment sur la plateforme de CD Projekt. En cette période de confinement, GOG.com a regroupé sur une même page les 27 jeux gratuits de son catalogue, avec des titres comme GWENT: The Witcher Card Game, Postal: Classic and Uncut, la version alpha de Hello Neighbor, Beneath a Steel Sky ou encore trois jeux de la franchise Ultima.

Concernant les Soldes du Printemps sur GOG.com, elles vont jusqu'à - 90 % et sont valables jusqu'au 30 mars prochain.