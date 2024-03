BON PLAN : une grosse compilation de jeux Sonic à petit prix

SEGA avait lancé à l'été 2022 Sonic Origins, une compilation regroupant Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD dans un seul jeu, avec quelques bonus. Le studio japonais a par la suite sorti l'année dernière Sonic Origins Plus, rajoutant 12 jeux Game Gear, de quoi ravir les fans.

Bonne nouvelle, Sonic Origins Plus est actuellement en promotion chez divers revendeurs, la version PS4 passe à 19,99 € sur Amazon ou Cdiscount (24,99 € chez Micromania). La version Nintendo Switch est quant à elle proposée à 22,99 €, toujours sur Amazon ou Cdiscount (24,99 € chez Micromania). La version Xbox Series X/One est affichée à 24,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Micromania et enfin, la version PlayStation 5 passe à 24,99 € également chez Micromania ou Cdiscount.

16 JEUX SONIC CLASSIQUES, 1 COLLECTION INTEMPORELLE !

Revivez toutes les aventures de Sonic The Hedgedog dans la nouvelle compilation de jeux remasterisée : Sonic Origins Plus ! Avec 16 titres incontournables dont 12 jeux issus de la Game Gear, de nouveaux personnages, modes, défis, contenu bonus... C’est LA meilleure manière de (re)découvrir ces grands classiques du jeu vidéo.

LE CELEBRE SONIC REMIS AU GOÛT DU JOUR

Jouez à 4 grands classiques remasterisés - Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles, et Sonic CD en haute définition, avec de nouveaux génériques d’intro et de fin pour chaque jeu !

MODES CLASSIQUES ET ANNIVERSAIRE

Traversez de nombreuses zones en Spin Dash en mode Classique avec la résolution originale et des vies limitées, ou en mode Anniversaire avec des vies illimitées et une résolution plein écran retravaillée.

PACK TOUT-EN-UN

Contient tout le contenu additionnel déjà sorti : les missions extrêmes, le mode miroir, des bordures d’écran supplémentaires, de nouvelles animations de personnages dans les menus, des musiques supplémentaires venues d’autres jeux Sonic, et plus encore !

NOUVEAUX PERSONNAGES JOUABLES

Incarnez au choix Sonic, Tails ou Knuckles dans Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, et Sonic CD ! Et, pour la toute première fois, incarnez Amy Rose dans ces jeux iconiques !

NOUVEAUTÉS À DÉVERROUILLER

Terminez des missions et débloquez le mode miroir, de nouveaux niveaux, des défis, du contenu bonus, un lecteur de musique, de courtes séquences animées, des niveaux spéciaux et plus encore !

12 TITRES SONIC DE LA GAME GEAR

Découvrez 12 jeux Sonic parmi les plus appréciés de la Game Gear sur les consoles nouvelles générations ! La Day one Edition inclut :

- Le jeu de base

- Une jaquette réversible

- Un artbook de 20 pages