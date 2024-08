BON PLAN : un jeu culte de Rockstar à prix réduit sur Switch

Lancé en 2010 sur PS3 et Xbox 360, Red Dead Redemption a eu droit à un portage sur les plateformes modernes l'année dernière, plus particulièrement sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Une aubaine pour les joueurs qui ne peuvent pas profiter de la rétrocompatibilité des consoles Xbox afin de découvrir ou redécouvrir ce jeu d'action et d'aventure culte de Rockstar.

À sa sortie l'année dernière, Red Dead Redemption était vendu plein pot, les joueurs étaient nombreux à attendre une baisse de prix pour mettre les mains sur cette version remastérisée. Si vous n'avez pas encore craqué, bonne nouvelle, Red Dead Redemption est disponible contre 26,99 € chez Cdiscount, dans sa version physique sur Nintendo Switch.

Lorsque des agents fédéraux menacent sa famille, le hors-la-loi repenti John Marston n’a pas d’autre choix que de traquer le gang de criminels qu’il considérait autrefois comme des amis. Dans cet opus plébiscité par la critique et précurseur de Red Dead Redemption 2, le blockbuster de 2018, accompagnez Marston dans son périple à travers l’immensité de l’Ouest américain et du Mexique alors qu’il se bat pour enterrer son passé sanglant. Inclut également Undead Nightmare, la célèbre histoire d’horreur qui transforme le monde de Red Dead Redemption en lutte apocalyptique pour la survie face à une horde de morts-vivants. Outre les expériences solo de chaque jeu, Red Dead Redemption propose également du contenu bonus issu de l’Édition Jeu de l’année et plus. Red Dead Redemption - Jeu Nintendo Switch - 26,99 € chez Cdiscount

