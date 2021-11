BON PLAN : SHIELD TV, 25 € de réduction sur la box 4K de NVIDIA pour le Black Friday

La SHIELD TV de NVIDIA permet pour rappel de jouer sur votre téléviseur jusqu'en 4K grâce à la magie du cloud gaming avec GeForce NOW, sans oublier que la nouvelle formule RTX 3080 sera prochainement lancée pour une expérience encore plus fidèle. Et justement, la SHIELD TV est en promotion à l'occasion du Black Friday.

NVIDIA annonce en effet que sa SHIELD TV profite d'une réduction de 25 €, abaissant son prix à 124 € jusqu'au 29 novembre prochain. Le constructeur en profite pour rappeler quelques points forts :

Rendu 4K HDR : Retrouvez le meilleur du divertissement en 4K HDR. Regardez vos séries favorites avec le plus haut niveau de qualité. En toute simplicité. Dolby Vision Atmos : La fusion de l’image Dolby Vision HDR et du son Dolby Atmos transforme votre TV en un centre de divertissement aux capacités sans précédent. Mise à l'échelle via l'IA : Affichez vos contenus jusqu’en résolution Ultra HD grâce à la puissance phénoménale de l’IA. Lisez vos vidéos en temps réel et en 4K avec un rendu visuel d’une netteté et d’une clarté sans précédent. Cloud gaming avec GeForce NOW : Grâce à l’abonnement GeForce NOW RTX 3080, les joueurs PC du monde entier peuvent diffuser sur grand écran du contenu jusqu’en 4K avec une prise en charge de la norme HDR.

Vous pouvez retrouver la SHIELD TV à 124 € sur Amazon, chez Boulanger ou directement sur le site de NVIDIA.

Lire aussi : GeForce NOW : Crysis Remastered offert aux abonnés, 8 nouveaux jeux rajoutés au catalogue