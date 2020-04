BON PLAN : Symmetry offert sur GOG.com, les jeux polonais en promotion

Vous le savez déjà sans doute, mais GOG.com (anciennement Good Old Games) appartient à CD Projekt, studio polonais réputé pour la saga The Witcher (en attendant le lancement de Cyberpunk 2077 à la rentrée). La plateforme de jeux sans DRM a décidé de mettre en avant d'autres titres locaux, et il faut bien reconnaître que le pays regorge de petits studios déjà bien renommés !

Eh oui, parmi les jeux en promotion actuellement, nous retrouvons ceux de Bloober Team (Layers of Fear, Observer, Blair Witch), mais également This War of Mine et Frostpunk de 11 bit studios, Darkwood, Moonlight, SUPERHOT, Wanderlust: Travel Stories, Chernobylite, We. The Revolution ou encore My Memory of Us. Et bien évidemment, toute la saga The Witcher est encore une fois soldée.

Mais si vous connaissez bien GOG.com, vous savez que la plateforme aime offrir des jeux pour accompagner ses promotions, c'est cette fois Symmetry (parfois traduit en Symétrie) qui est disponible gratuitement jusqu'au 5 mars prochain. Pour le récupérer, il suffit de vous rendre sur la page du jeu sur GOG.com et de l'ajouter à votre bibliothèque avant cette date.