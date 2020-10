Borderlands 3 : les arbres de compétence Maman Ours de Moze et Professionnel de Zane présentés

Comme promis, Gearbox continue son déballage des nouveautés à venir au sein du Season Pass 2 de Borderlands 3 en présentant ce jeudi les deux autres arbres de compétence inédits des Chasseurs de l'Arche de cet épisode, que nous pourrons acquérir en achetant le DLC Designer's Cut à compter du 10 novembre. Après la glace d'Amara, la gravité et le compagnon Porteur de FL4K, que nous a réservé le studio ?

Toujours sur le site officiel, Graeme Timmins et Tommy Westerman ont donc présenté l'Ourson de fer de Moze qui combattra à ses côtés pour tout enflammer et le canon électromagnétique que pourra manier Zane en guise de nouveau gadget.

ARBRE DE COMPÉTENCE MAMAN OURS POUR MOZE

Compétence d'action : Ourson de fer

Quoi de mieux que de sauter dans un méca numérialisé de 15 tonnes pour semer la pagaille ? Avec l'arbre de compétence Maman Ours, la réponse est simple : se battre aux côtés de l'adorable, mais redoutable Ourson de fer. Cette version miniature de l'Ours de fer est complètement autonome et pulvérise vos ennemis sans se poser de questions.

Les compétences d'action de l'Ourson de fer et de l'Ours de fer sont mutuellement exclusives, mais la plupart des bonus qui peuvent être appliqués à l'Ours de fer peuvent également l'être à l'Ourson de fer, y compris l'arsenal d'armes à monter sur leurs points d'attache. Quand il est équipé, l'Ourson de fer occupe un emplacement de compétence d'action et peut manier à deux mains l'arme présente dans votre autre emplacement.

« L'arbre de compétence Maman Ours permet aux joueurs qui souhaitent continuer à utiliser l'équipement obtenu à la sueur de leur front de se concentrer sur les fusillades pendant que l'Ourson de fer fait des ravages, » déclare Graeme. « Cet arbre se focalise sur les dégâts incendiaires, ce qui complète les autres arbres de compétence en offrant diverses options de personnalisation. »

Par défaut, l'Ourson de fer dure aussi longtemps que son réservoir de carburant. Mais il tient plus longtemps que notre bon vieil Ours de fer, puisque sa petite taille lui permet de consommer moins. Il est tellement mignon !

L'arbre de compétence Maman Ours vous récompense également lorsque vous incendiez des ennemis. Il convient donc parfaitement aux amateurs d'armes de points d'attache telles que le lance-flammes Salamandre ou les fusils d'assaut incendiaires Vladof.

Biofuel augmente votre résistance pendant que vous infligez des dégâts incendiaires. Quand Moze enflamme un ennemi, elle régénère sa santé un bref instant.

augmente votre résistance pendant que vous infligez des dégâts incendiaires. Quand Moze enflamme un ennemi, elle régénère sa santé un bref instant. La compétence Limite brisée est parfaite pour les joueurs qui aiment varier les types de dégâts qu'ils infligent tout en gardant leur compétence d'action active. Tous les effets élémentaux que Moze déclenche sur un ennemi réduisent le temps de latence de sa compétence d'action.

est parfaite pour les joueurs qui aiment varier les types de dégâts qu'ils infligent tout en gardant leur compétence d'action active. Tous les effets élémentaux que Moze déclenche sur un ennemi réduisent le temps de latence de sa compétence d'action. Sur la réserve vous permet d'optimiser la durée de fonctionnement de votre méca. L'Ours/Ourson de fer ne consomme pas de carburant quand Moze enflamme un ennemi. Continuez à carboniser des méchants pour que la fête des mécas ne s'arrête jamais !

Dans l'arbre de compétence Maman Ours, vous retrouverez une grande variété de capacités passives qui régénèrent le carburant et réduisent les temps de latence. Cela vous permet de vous battre aux côtés de (et non dans) votre méca.

« Ah, et Moze peut désormais aussi utiliser des pièces d'Élus à activer sur les compétences d'action, » rajoute Tommy. « Mais tout va bien. »

Grâce à l'Ourson de fer et à l'arbre de compétence Maman Ours, partagez votre fierté avec le reste du monde et devenez la matriarche la plus mortelle de la galaxie.