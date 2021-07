Borderlands 3 : des développeurs majeurs quittent Gearbox pour fonder un nouveau studio

Il y a quelques jours, Axios laissait entendre que des développeurs majeurs de Borderlands 3 avaient quitté Gearbox pour fondeur leur propre studio. Un bruit de couloir rapidement confirmé par Randy Pitchford, fondateur de Gearbox, qui a quand même tenu à rassurer les fans quant aux futurs projets du studio.

Randy Pitchford ne rentre pas dans les détails, mais affirme que ce départ groupé s'est fait dans les meilleures conditions, et que cela n'impactera pas le développement des possibles futures nouveautés de Borderlands 3 ni de Tiny Tina's Wonderlands, l'équipe travaillait en effet sur la préproduction d'un projet non annoncé :

Ce petit groupe est formidable et talentueux, et nous sommes très reconnaissants pour leurs contributions, leur créativité et leur leadership. Ils quittent Gearbox dans les meilleures conditions et nous leur souhaitons bonne chance dans leur nouvelle entreprise. Je suis enthousiasmé par leurs perspectives et j'ai hâte de voir où leurs efforts les mèneront. J'espère également que notre relation solide et mutuellement respectueuse conduira à un partenariat durable sous une nouvelle forme.

Avant leur transition, le groupe faisait partie d'une équipe de préproduction pas encore annoncée et leur départ perturbera le moins possible nos plans actuels. S'il devait y avoir un changement, c'est le meilleur moment possible pour cela.