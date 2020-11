Call of Duty: Black Ops Cold War, du Double XP pour tout le monde pendant quelques jours, profitez-en

En attendant que Modern Warfare, Warzone et Call of Duty: Black Ops Cold War se retrouvent avec un système de progression unifié, le dernier sorti fait cavalier seul avec un premier lot d'armes et éléments de personnalisation à débloquer. Histoire de permettre au plus grand nombre de réaliser le meilleur démarrage en ligne, Treyarch et Raven Software viennent d'activer le Double XP pour les niveaux et les armes.



Le bonus est actif depuis ce 24 novembre et jusqu'au lundi 30 novembre à 19h00, aussi bien en Multijoueur qu'en Zombies. Il vient fêter dignement l'arrivée de Nuketown' 84, la première carte additionnelle gratuite du jeu, jouable dans les playlists Quick Play Core, Hardcore et Nuketown 24/7, mais aussi en partie personnalisé et en Zombies Onslaught. Une mise à jour avec quelques correctifs a été déployée au passage sur l'ensemble des plateformes.

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et S, et Xbox One à partir de 56,99 € à la Fnac.

