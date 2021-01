Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, nouveaux modes dès cette semaine et aperçu des nouveautés Multijoueur et Zombies du patch de mi-saison

L'année reprend sur de bonnes bases pour Call of Duty: Black Ops Cold War, après des fêtes de fin d'année où la communauté a pu expérimenter la première partie de la Saison 1 en long et en large. Déjà, du côté de Warzone, si les modes Blood Money Trios et Mini Royale Quads ont été retirés, ils sont remplacés par les modes Quatuor en Pillage, et Mini Royale en Duo, totalement inédit, ainsi que Résurgence en Trio sur Rebirth Island.

En Multijoueur, vous pouvez profiter de la playlist originale Raid + Crossroad 24/24, et surtout de deux modes jamais vus auparavant. Plans Escarmouche revisite le mode 2v2 avec des armes rares et aléatoires, tandis que Fireteam: Dirty Bomb Duos oppose 2 équipes de 10 joueurs sur Alpine ou Ruka, pour des parties avec 2 fois moins de joueurs qu'avant et plus de tension. Dans le même temps, Nuketown' 84 abandonne sa déclinaison festive pour sa forme classique, et les traditionnels Face Off, Prop Hunt, Fireteam: Dirty Bomb et Combined Arms sont toujours jouables. Pour la liste des correctifs ajoutés au passage, ça se passe sur le site officiel.

La semaine prochaine, le 14 janvier, le contenu va encore évoluer avec la mise à jour de mi-saison ! En Multijoueur, vous allez pouvoir profiter de la carte Sanatorium en Fireteam, et du nouveau mode 6v6 Dropkick avec des codes nucléaires à collecter. En Zombies, le mode Cranked remettra le compte à rebours de la partie à zéro à chaque élimination, et en Onslaught, la map Raid sera jouable, exclusivement sur PlayStation donc. Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible pour 56,99 € sur Amazon.fr.

