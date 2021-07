Call of Duty: Mobile, Coup de chaud sur la Saison 6 avec des zombies

Activision vient de lancer ce vendredi 30 juillet la Saison 6 de Call of Duty: Mobile, sous-titrée Coup de chaud, ou Heat en anglais. Au programme, deux nouvelles cartes, des saisons classées avec du contenu à débloquer, mais surtout un nouveau mode de jeu, Siège des Morts-Vivants, avec des hordes de zombies.

Les joueurs peuvent ainsi découvrir 50 niveaux de récompenses avec les Passes de Combat, avec notamment le personnage Rosa - Agent Double et l'arme MX9, des défis saisonniers, des packs, des tirages au sort et plus encore. Côté contenu, voici ce qui est rajouté avec la Saison 6, Coup de chaud :

Deux nouvelles cartes

Slums : Déployez-vous dans Slums, un favori classique et compétitif vu à l'origine dans Black Ops II. Affrontez-vous dans les rues et près de la fontaine, et surtout, faites attention aux angles !

Stack : travaillez vos stratégies en petites équipes dans Stack, une carte presque symétrique située dans un centre d'entraînement en plein désert. Introduite pour la première fois dans Modern Warfare, Stack rejoint la rotation du mode Escarmouche dans la Saison 6.

Un nouveau mode / événement à durée limitée – Siège des Morts-Vivants

Avec le lancement confirmé à 2h00 le 1er août, les joueurs se déploieront avec leur équipe sur la carte Isolated en Battle Royale, où ils doivent survivre contre les morts-vivants sur une période de cinq jours et cinq nuits. Il faut aussi récupérer des provisions et du matériel pendant la journée et lorsque le soleil se couche, les joueurs doivent se battre pour leur vie contre des vagues incessantes de zombies qui tentent de démanteler leur base d'opérations mobile.

Les joueurs doivent utiliser des tourelles, des armes et leur esprit d'équipe pour venir à bout de cette horde toujours plus puissante et plus nombreuse. Des récompenses sont également disponibles en progressant dans le mode, avec des points forts comme le plan d'arme du Shorty - Machine de l'Éther et l'apparence d'opérateur Zombifié pour Tank Dempsey.

Nouvelles saisons de contenu : séries classées et guerres de clans

De nouvelles saisons classées et Guerre des clans vous attendent dans la Saison 6, avec de tout nouveaux points à capturer dans les Guerres de clans. Les joueurs qui font leurs preuves récolteront de nouvelles récompenses.