Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, le matchmaking va mettre les tricheurs avec les tricheurs

Depuis quelques semaines, Infinity Ward s'est lancé dans une véritable guerre contre les tricheurs dans Call of Duty: Warzone, et par conséquent aussi dans Call of Duty: Modern Warfare. Plus de 70 000 comptes ont récemment été bannis, ce qui n'empêche pas certains joueurs sur console de désactiver le cross-play pour limiter la présence de pirates utilisant des PC.



De nouvelles mesures viennent dès maintenant d'être mises en place pour assurer le confort des expériences multijoueurs, à commencer par des modifications techniques pour renforcer la sécurité et faire baisser le problème à la source. Les joueurs qui signalent un tricheur potentiel recevront désormais une notification si leur demande a abouti, histoire de les tenir au courant de la situation.

Mais la mesure la plus intéressante, c'est qu'en attendant un verdict final d'Infinity Ward, le matchmaking associera les joueurs suspectés de triche entre eux ! L'annonce ne dit pas si un simple signalement potentiellement abusif peut vous amener à entrer dans ce club privé auquel peu de personnes voudraient appartenir, mais nous pouvons espérer que les développeurs ont pensé à tout. Cela ne dispensera bien évidemment pas les suspects d'un bannissement des serveurs, mais limitera les dégâts pour les joueurs réguliers jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Infinity Ward espère enfin ajouter prochainement une fonctionnalité pour rapporter une triche potentielle lors de la Killcam ou en Mode Spectateur dans Call of Duty: Warzone et Modern Warfare.