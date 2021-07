Call of Duty: Modern Warfare, les maps Al-Raab Airbase et Drainage de retour en Multijoueur, normalement pour de bon

Alors que nous pensions Call of Duty: Modern Warfare mis de côté pour privilégier Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone, nous avons eu la surprise de voir le jeu être mis à jour avec 3 cartes supplémentaires en mars dernier. Et si Killhouse est bien restée disponible, Al-Raab Airbase et Drainage ont finalement été rapidement retirées pour les améliorer.

????#ModernWarfare Playlist Update!????Live now across platforms:

- Adding ‘Al-Raab Airbase’ 24/7

- Adding ‘Drainage’ to Gunfight and Gunfight- Snipers Only playlists

- Removing Search and Destroy Double Down — Infinity Ward (@InfinityWard) June 30, 2021

Infinity Ward ne les a pas oubliées et a annoncé que Al-Raab Airbase et Drainage sont de retour dans Modern Warfare. Et cette fois, elles ne sont pas accessibles qu'en partie privée, mais aussi en Multijoueur : Al-Raab Airbase sur la playlist 24/7 et Drainage en Escarmouche - Fusil à lunettes seulement. En revanche, le mode Search and Destroy Double Down est lui enlevé de l'expérience au passage...

Les regards sont déjà tournés vers l'épisode de 2021, potentiellement Call of Duty: Vanguard, alors il se pourrait bien qu'il s'agisse des derniers changements majeurs pour l'épisode de 2019, même si une annonce inattendue n'est jamais à exclure. Call of Duty: Modern Warfare est disponible à partir de 29,00 € sur Amazon.fr.