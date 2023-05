Chrono Odyssey : bande-annonce de gameplay et images en pagaille pour le MMORPG

D'abord connu sous le nom de Project S, Chrono Odyssey s'est offert une première vraie bande-annonce en 2020, et depuis, il se fait toujours attendre. Le MMORPG de NPIXEL refait heureusement parler de lui cette semaine avec une nouvelle vidéo de gameplay et un paquet d'images à découvrir sur la seconde page.

Le développeur sud-coréen a fait évoluer le moteur de ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, qui tournera sur l'Unreal Engine 5 et est toujours attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais plus sur iOS ou Android comme cela était pourtant le cas à l'origine. Comme tout bon MMORPG, Chrono Odyssey proposera un vaste monde à explorer, des classes de personnages et des combats intenses, sous fond de maîtrise du temps.

Chrono Odyssey n'a pour le moment pas de date de sortie précise, il faudra être patient. D'ici là, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.