CINEMA : Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, Sam Raimi confirme son implication dans le film

Le Marvel Cinematic Universe va s'étendre avec notamment un second film consacré au Docteur Stephen Strange. En début d'année, des bruits de couloir laissaient penser que c'est Sam Raimi qui réaliserait ce Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, des rumeurs plus ou moins confirmées cette semaine par le principal intéressé.

Sam Raimi s'est en effet récemment entretenu avec ComingSoon.net au sujet de 50 States of Fright, une série horrifique diffusée sur Quibi depuis le début du mois et dont il réalise certains épisodes. Mais le journaliste a profité de la discussion pour revenir sur une scène de Spider-Man 2, où le journaliste J. Jonah Jameson cherche un surnom pour le Docteur Octopus, évoquant le nom de Doctor Strange. Un petit clin d'oeil qui fait aujourd'hui beaucoup sourire Sam Raimi :

Quantum Mechanix - Abysse Corp - Marvel - Figurine

11,38 € sur Amazon J'adorais Doctor Strange quand j'étais jeune, mais pour mois, il venait toujours après Spider-Man ou Batman, c'était probablement le numéro cinq dans mes personnages de comics préférés. Il était si original, mais quand nous avons fait cette scène dans Spider-Man, je n'avais aucune idée qu'un film Doctor Strange serait fait, c'était vraiment drôle pour moi que cette coïncidence soit dans le film. Je dois dire que j'aurais aimé avoir la prévoyance de savoir que j'allais être impliqué dans le projet.

Eh oui, Sam Raimi est officiellement lié à Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, mais il ne confirme pas cependant être à la réalisation du film du MCU. Sam Raimi est également scénariste et producteur, et il ne s'est pas retrouvé derrière la caméra depuis 2012 avec Le Monde fantastique d'Oz. Cependant, Doctor Strange: In the Multiverse of Madness lorgnera vers l'horreur et le réalisateur est célèbre pour la trilogie de comédies horrifiques Evil Dead et le très sympathique Jusqu'en enfer, totalement horrifique pour le coup. Si Sam Raimi est bien à la réalisation de la prochaine aventure en solo du Docteur Strange, le résultat devrait être intéressant.