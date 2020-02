CINEMA : Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, Sam Raimi (Evil Dead, Spider-Man) en discussions pour être réalisateur

Le mois dernier, nous apprenions que Scott Derrickson ne réaliserait pas Doctor Strange: In the Multiverse of Madness. Le réalisateur ; surtout connu pour ses films horrifiques à la qualité variable, allant de l'effroyable Hellraiser V: Inferno au très bon Sinister), ; a en effet quitté le projet à cause de « différences créatives ».

Alors bien évidemment, Marvel se doit de lui trouver un remplaçant, et vite s'il veut sortir la suite des aventures de Stephen Strange à l'heure, le 7 mai 2021. Et d'après Variety, Sam Raimi serait en discussion avec Marvel pour réaliser Doctor Strange: In the Multiverse of Madness. Un choix particulièrement intéressant, Sam Raimi a en effet redoré le blason des super-héros au cinéma avec sa trilogie Spider-Man, mais il est surtout célèbre pour ses films d'horreur, que ce soit Evil Dead et Jusqu'en Enfer, alors que justement Doctor Strange: In the Multiverse of Madness lorgne vers l'ambiance horrifique.

Depuis 2013 et le très moyen Le Monde fantastique d'Oz, qui ne porte d'ailleurs pas vraiment la patte de Sam Raimi, le réalisateur n'a rien proposé, se contentant d'être scénariste sur Ash vs. Evil Dead et surtout producteur de Crawl, Poltergeist ou encore le remake de son propre Evil Dead, signé Fede Alvarez. Sam Raimi n'a pas vraiment la cote à Hollywood ces dernières années, alors réaliser un film Marvel aussi important que Doctor Strange: In the Multiverse of Madness pourrait lui remettre le pied à l'étrier et relancer sa carrière derrière la caméra. Mais pour l'instant, rien n'est signé.