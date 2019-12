CINEMA : Sonic le film, oubliez Baby Yoda, Baby Sonic introduit par une bande-annonce !

Avant même sa sortie, Sonic le film aura fait plus parler de lui que beaucoup d'adaptations de jeux vidéo, en raison du design du héros retravaillé suite à la grogne de la communauté. Maintenant que son apparence a été changée et est globalement appréciée, le long-métrage peut commencer à nous faire saliver.

Et c'est ce qu'il fait en accélérant sa promotion à coup de spots publicitaires. L'un d'entre eux a été aperçu en Australie avec quelques scènes inédites, et ce sont désormais deux nouvelles publicités d'à peine trente secondes qui sont diffusées depuis le Japon, toujours avec des petits passages jamais vus auparavant.

Et il y a une grosse surprise dans ces courtes bandes-annonces, à savoir l'officialisation de Baby Sonic ! Le hérisson bleu apparaîtra pour la toute première fois dans une version enfantine pour ce long-métrage. Ce design tout mignon ne sera pas là par hasard, et devrait servir à nous faire découvrir un peu plus le passé du personnage et les raisons qui l'ont amené là où il est dans le présent. Après Baby Yoda, ce Baby Sonic va-t-il aussi « casser Internet » ?

Il tentera de faire le buzz sur grand écran à la sortie en salles de Sonic le film, le 12 février 2020 en France.



