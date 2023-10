Creepshow : un jeu inspiré du film de Romero annoncé avec un développeur de renom à la barre

Pas forcément le film le plus connu de George A. Romero, surtout célèbre pour ses zombies au cinéma, Creepshow n'en reste pas moins une œuvre atypique et très appréciée des amateurs d'horreur. Il s'agit pour rappel d'un film à sketches sorti en 1982 et scénarisé par Stephen King, inspiré par les bandes dessinées d'EC Comics.

Deux suites médiocres ont vu le jour, mais la franchise fut un temps oubliée, avant de revenir en série en 2019, mais voilà que Creepshow va avoir droit à son jeu vidéo. DreadXP a annoncé la bonne nouvelle, il s'agira d'un titre basé sur le film de 1982 et qui proposera plusieurs expériences horrifiques conçues par des développeurs indépendants de renom. Brian Clarke, concepteur de l'excellent The Mortuary Assistant, sera directeur créatif de ce projet alléchant.

Pour l'instant, il faut se contenter d'un simple teaser, à découvrir ci-dessus. Le jeu Creepshow est attendu en 2024 sur de multiples plateformes, sans plus de précisions. D'ici là, vous pouvez retrouver le film éponyme de George A. Romero sur Amazon ou la Fnac.