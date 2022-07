Cursed to Golf s'offre une date de sortie et des versions PS4 et PS5

Dévoilé l'année dernière, Cursed to Golf était attendu sur PC et Nintendo Switch, puis également sur Xbox One et Xbox Series X|S, mais le titre de Thunderful Games et Chuhai Labs refait parler de lui aujourd'hui, du côté du blog PlayStation. Car oui, Cursed to Golf va aussi sortir sur PlayStation 4 et PS5.

Liam Edwards, directeur du jeu, prend ainsi la parole pour présenter Cursed to Golf, au cas où vous ne le connaîtriez pas encore :

Bienvenue dans le Purgatoire du golf Dans Cursed to Golf, vous incarnez un champion de golf en devenir qui meurt de manière tragique alors qu’il est sur le point de remporter un tournoi. Au lieu de vous retrouver au Paradis (ou en Enfer), vous atterrissez dans le Purgatoire du golf. Sur place, une imposante silhouette vous apprend que vous avez été… MAUDIT ! Mais tout ne va pas si mal : si vous réussissez un parcours de 18 trous en constante évolution, vous reviendrez à la vie. Comme dans toute grande histoire d’aventure, c’est un exploit que personne n’a encore accompli. Mais il y a un début à tout, n’est-ce pas ? Si vous ratez un trou, attendez-vous à ce que votre fichue malédiction vous ramène au tout début du parcours, vous donnant l’occasion de recommencer. Dans le monde des morts, le golf est un sport très différent que celui que nous connaissons et aimons. À chaque nouveau départ, les 18 trous qui composent votre parcours sont choisis aléatoirement parmi une sélection de plus de 70 trous créés avec soin, de quoi créer un nouveau parcours à chaque fois. Les trous sont similaires à des donjons, souvent avec différents chemins jusqu’au succès. Pour les conquérir, vous devrez partir dans différentes directions et surmonter tous les pièges et dangers. Si certains vous sont familiers, avec de l’eau et des bunkers, d’autres n’hésiteront pas à user de pointes mortelles, de caisses de TNT et autres « Attrape-tombes » pour vous faire échouer. Le parcours s’étend sur quatre biomes différents : le Purgatoire, le Désert, les Grottes et l’Enfer, chacun présentant ses propres tours et détours en fonction de son thème. Pour couronner le tout, vous ne disposez que de cinq coups pour atteindre le drapeau. Mince alors, cette malédiction ne rigole pas ! Quelques atouts dans votre sac Puisque nous ne sommes pas entièrement maléfiques, vous pourrez compter sur un certain nombre de bonus pour réussir ce parcours difficile. Outre tous les dangers qu’ils recèlent, les trous sont également truffés d’objets utiles : les Shot Idols sont une bénédiction du dieu du golf, vous offrant des coups supplémentaires lorsque vous les traversez et les téléporteurs peuvent vous rapprocher du drapeau. Si vous les faites exploser judicieusement, même les caisses de TNT peuvent s’avérer utiles, révélant des raccourcis. En bonus, des ACE CARDS vous octroient des compétences à usage unique dont vous ne pourriez même pas rêver dans le monde réel. Remontez le temps avec un Mulligan, gelez l’eau à l’aide d’une Balle givrée, guidez votre balle jusqu’à sa cible avec une Balle roquette, sortez-vous d’une situation épineuse avec un Portail et découpez votre balle en trois avec un Tir fragmenté. Et ce n’est là qu’un échantillon des 20 améliorations qui vous attendent. Tracez votre parcours Entre deux trous, vous pourrez vous déplacer sur la carte dans votre Voiturette de golf. Pendant votre trajet jusqu’au trou suivant, vous trouverez peut-être des coffres au trésor ou des paquets de cartes. Aux embranchements, vous croiserez peut-être la route d’un personnage (pas louche du tout !) qui vous aidera à choisir un chemin. Il est toujours de bon ton de s’arrêter à la boutique Eterni-Tee pour acheter des packs de cartes, changer de tenue ou ranger quelques cartes spéciales dans votre classeur pour les garder intactes. Un green d’entraînement est également disponible. Les coups y sont illimités et vous y retrouverez toutes les Ace Cards que vous avez déjà débloquées. C’est aussi l’endroit idéal pour essayer de nouvelles tactiques et des coups improbables. Essayez de superposer jusqu’à trois Ace Cards en réalisant un swing pour découvrir comment vous pouvez repousser les mécaniques du jeu. Après tout, Le jeu n’a pas de limites ;). Je n’ai même pas eu le temps de citer les combats de boss, les trous maudits, les classements en ligne et le défi ultime qui vous attend… EN ENFER ! Eh bien, nous pourrons peut-être en discuter la prochaine fois ! En attendant, préparez-vous à l’arrivée de Cursed to Golf sur PS5 et PS4, le 18 août.

Vous venez de le lire, la date de sortie de Cursed to Golf est fixée au 18 août 2022 sur PlayStation 4 et PS5, mais aussi sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez en attendant retrouver des cartes PSN sur Amazon.