Cursed to Golf : bande-annonce, images, démo temporaire et période de sortie pour le jeu de golf en Enfer

En août dernier, Thunderful Games et Chuhai Labs dévoilaient Cursed to Golf, un jeu de sport qui mélange des mécaniques de rogue-like, de Metroidvania et de golf, suivant un Golfeur maudit décédé en plein tournoi, qui va devoir évoluer dans le Purgatoire golfique et s'échapper en réalisant plusieurs parcours.

Un titre pour le moins atypique, qui refait parler de lui en cette fin de semaine avec plusieurs informations. D'abord, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, elle est à retrouver ci-dessus. Les joueurs PC peuvent également retrouver une démo sur Steam, qui n'est disponible que jusqu'au 27 mars prochain, autant dire qu'il faudra en profiter un maximum, car Cursed to Golf est attendu dans le courant de l'été 2022, sur ordinateurs, Nintendo Switch, mais aussi sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Enfin, quelques images inédites sont à retrouver sur la seconde page.