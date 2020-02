Cyberpunk 2077 : il y aura plus de 75 Street Stories, des quêtes annexes pour vivifier Night City

En plus de l'aventure principale à Night City, Cyberpunk 2077 proposera bien évidemment une large palette d'activités secondaires pour explorer son univers et nous donner de nouvelles raisons d'améliorer notre héros.

Parmi les quêtes annexes, nous pourrons notamment compter sur les Street Stories, à nouveau évoquées, cette fois par le directeur de développement John Mamais. Ces « Histoires de rue », dont il y aura plus de 75 déclinaisons, seront à priori bien plus fouillées et diversifiées que les Contrats de The Witcher 3: Wild Hunt, et dynamiseront grandement notre vie numérique.

Dans The Witcher 3, nous avons fait les éléments du monde ouvert très tard dans le processus de développement, alors que nous n'avions que deux ou trois personnes à travailler dessus ou quelque chose comme ça. Maintenant, il y a peut-être 15 personnes qui font ces quêtes en monde ouvert. Il y a plusieurs niveaux de quêtes. Il y a une couche passive, avec les vendeurs, puis il y a les STS, qui sont les Street Stories. Je pense qu'il y a environ 75 missions du genre. Ensuite, il y a aussi des activités mineures. Les Street Stories sont comme de petites quêtes. Il y a une histoire, mais pas des passages narratifs poussés avec des cinématiques non plus. Elles sont un moyen d'explorer le monde et d'améliorer votre personnage. Elles sont toutes faites sur mesure. Il n'y a rien qui soit généré automatiquement. Il existe des modèles définis que les gars peuvent utiliser, mais chacun est personnalisé pour les rendre uniques. Le monde va être rempli de ces trucs. Cela devrait vraiment être bien.

Cyberpunk 2077 devrait mécaniquement se retrouver avec une durée de vie solide, en espérant que ses qualités techniques et son gameplay soient à la hauteur de toutes les attentes qui l'entoure. Nous ne le saurons que le 17 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, la date de sortie ayant récemment été repoussée.

