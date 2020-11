Cyberpunk 2077 : un clip travaillé pour No Save Point de Run the Jewels, les néons et les costumes sont de sortie

La musique aura une place importante dans Cyberpunk 2077, qui a fait appel à de nombreux artistes internationaux pour assurer sa bande-son originale. Grimes donnera de la voix à un personnage dans le jeu, tandis que Johnny Silverhand sera carrément à la tête d'un groupe de rock fictif dont les compositions sont assurées par Refused.

En attendant le prochain Night City Wire de la semaine prochaine, CD Projekt RED nous propose un nouvel interlude musical avec le clip officiel de No Save Point par Run the Jewels, disponible sur toutes les plateformes d'écoute depuis vendredi. Le morceau pourra être entendu durant l'aventure, et sa vidéo officielle reprend tous les codes futuristes du titre, de ses personnages à ses décors en passant par sa lumière néon, alors que des comédiens parfaitement costumés viennent se mêler à cet univers cyberpunk. Ajoutez à cela le flow emblématique de EI-P et Killer Mike sur une production hip-hop tout aussi caractéristique, et le résultat est efficace.

La date de sortie de Cyberpunk 2077 est officiellement calée au 10 décembre 2020, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 52,99 € sur Amazon.fr.