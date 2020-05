Cyberpunk 2077 : le développement est presque terminé

Cyberpunk 2077 aurait dû sortir le 16 avril dernier, mais CD Projekt a décidé de repousser le lancement de son FPS/RPG de plusieurs mois afin de le peaufiner. Malgré le confinement, le développement s'est poursuivi en télétravail, et le studio polonais était confiant quant à une sortie en septembre, comme prévu désormais. Des propos de nouveau affirmés dans son dernier bilan financier.

CD Projekt a ainsi rassuré les joueurs, mais surtout les actionnaires, du bon déroulement du développement, qui arrive à sa fin :

CD Projekt RED réalise la dernière étape du développement de son RPG le plus expansif à ce jour : Cyberpunk 2077. Le jeu propose un monde ouvert dynamique et de haute technologie, où les joueurs jouent le rôle de V - un cyberpunk qui a récemment migré vers la métropole la plus dangereuse du futur : Night City. Le gameplay de Cyberpunk 2077 suit les règles du jeu de rôle Cyberpunk 2020 créé par Mike Pondsmith.

Le studio polonais a donc mis les bouchées doubles pour terminer le développement, ayant engendré quelques dépenses additionnelles, ce qui est finalement assez rassurant pour les joueurs :

Cette augmentation (des dépenses) est principalement due au développement en cours de Cyberpunk 2077, qui est entré dans sa phase finale de développement préliminaire la plus intensive.

Pour rappel, la date de sortie de Cyberpunk 2077 est fixée au 17 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, des versions PlayStation 5 et Xbox Series X sont déjà prévues, les développeurs vont donc passer leur été à peaufiner le titre d'ici le lancement. Le titre sera mis en avant le 11 juin prochain à l'occasion d'un Night City Wire.