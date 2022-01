Dead by Daylight : la licence Saw de retour dans le Tome 10 des Archives

La licence de films Saw s'est déjà invitée dans Dead by Daylight avec un DLC permettant d'incarner la Tueuse Amanda Young déguisée en cochon, ou le Survivant David Tapp. Mais Behaviour Interactive aime bien Lionsgate et Twisted Productions, et vient d'annoncer le retour de Saw dans le Tome 10 des Archives de Dead by Daylight.

Les joueurs vont ainsi pouvoir découvrir les souvenirs d'Amanda Young (Le Cochon) et du Détective Tapp au travers de trois nouvelles histoires. Du côté de la boutique, nous aurons droit à la collection Livre de Saw avec des tenues inédites pour les deux personnages. Behaviour Interactive détaille le contenu de cette nouvelle Faille :

Les histoires et les souvenirs sont comme les pièces d'un puzzle, et avec chaque Tome s’ouvre une nouvelle Faille, apportant de toutes nouvelles récompenses à collectionner en relevant des défis durant un temps limité. Lors de l’ouverture de la Faille Saw , les fans pourront gagner plus de 60 articles cosmétiques, dont 12 nouvelles tenues qui leur appartiendront pour toujours, des charmes ainsi que la collection Livre de Saw pour Amanda Young (Le Cochon) et le Détective Tapp. Pour apprécier la vie, Amanda se doit de souffrir : la tenue très rare, Renaissance d'Amanda pour Le Cochon présente une couronne en piège à ours inversé qu'elle porte autour de la tête ainsi qu'une lame cruelle qui déchire la chair de ses victimes. Elle porte également les robes de son mentor, Jigsaw, faisant de sa tenue une interprétation cauchemardesque de son état d'esprit perturbé.

Arborant un chapeau décontracté et des lunettes de soleil, la tenue très rare Champion du grill pour le détective Tapp donne aux joueurs un aperçu de ce que sa vie aurait pu être s'il avait abandonné son obsession d'attraper Jigsaw. Se détendant et profitant enfin des journées d'été, Tapp montre son amour et sa maîtrise du grill en portant fièrement cette tenue aux imprimés de porcs.

Ce Tome 10 : Saw sera disponible à partir du 26 janvier prochain dans Dead by Daylight. Le jeu est pour rappel jouable sur PC (Steam, Epic Games Store et Windows Store), PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et Stadia. Vous pouvez l'acheter à 26,90 € sur Amazon.

