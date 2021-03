Dead By Daylight : le prochain Tueur sera une star de la K-Pop

Behaviour Interactive rajoute régulièrement du contenu dans Dead by Daylight, son jeu d'horreur au gameplay asymétrique. Le studio crée des personnages originaux, mais fait parfois des collaborations avec des licences horrifiques du cinéma, voire d'autres jeux vidéo. Mais pour le Chapitre XIX, ce sera un peu différent.

Comme le dévoile IGN, le Tueur du prochain Chapitre de Dead by Daylight, dénommé All-Kill, sera Le Trickster, une star de K-Pop dérangée, qui a volontairement laissé les autres membres de son groupe mourir dans les flammes d'un incendie avant de devenir un tueur en série. Auparavant connu sous le nom de Ji-Woon, il faisait partie du groupe No Spin, et avait été recruté par Yun-Jin Lee, qui sera le Survivant de ce Chapitre, un producteur du label Mightee One. Il s'agit ici de personnages, groupes et labels fictifs, mais Behaviour Interactive a organisé un petit partenariat avec Kevin Woo de U-Kiss et DJ Swivel, producteur canadien récompensé au Grammy Awards et ayant notamment travaillé avec BTS. L'objectif des développeurs est de s'assurer que la représentation du milieu de l'industrie musicale et des boys bands coréens soit correcte dans leur jeu.

Il faudra encore patienter quelques jours avant de retrouver Le Trickster et Yun-Jin dans Dead by Daylight avec ce Chapitre XIX, mais un teaser musical et deux artworks sont déjà partagés. Vous pouvez retrouver le jeu à 25,99 € sur Amazon.