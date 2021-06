Demeo enfin disponible sur le store Oculus Rift !

Demeo, le Dungeons & Dragons de la réalité virtuelle sorti depuis bientôt deux mois et acclamé par la critique (notre test est à retrouver ici), a reçu sa première grosse mise à jour incluant la nouvelle extension Real of The Rat King, permettant de prolonger l'expérience de jeu via une nouvelle aventure, de nouveaux monstres et de nouvelles cartes.

Jusqu'alors disponible sur Oculus Quest et Steam, le titre de Resolution Games était depuis quelques jours en attente d'approbation par Facebook, pour une disponibilité sur la boutique Oculus Rift. C'est désormais chose faite, puisqu'il est dès à présent possible de télécharger la version PC VR du jeu sur le store Oculus. Demeo est cross-buy, ce qui signifie qu'un achat sur Oculus Quest le rend disponible gratuitement sur Oculus Rift et inversement.



