Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, le délire scolaire se poursuit avec trois autres personnages

Vous commencez à avoir l'habitude, Aniplex et CyberConnect2 partagent chaque lundi de nouveaux visuels et une vidéo pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles afin de nous présenter les membres de son roster. Nous avons ainsi eu droit à divers personnages vus dans l'anime, même à Murata, et attendions avec impatience que la promotion du jeu s'attarde aux démons. Sauf que non, depuis la semaine dernière, ce sont des versions alternatives de combattants déjà inclus qui sont annoncées et ça continue.

Après Tanjirō, Nezuko et Giyū, ce sont donc leurs compagnons Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira (sans son masque !) et Shinobu Kochō que nous découvrons sous leur apparence du spin-off Kimetsu Gakuen (Demon Slayer Academy). Le délire est encore une fois bien présent lors de leurs coups spéciaux, de quoi faire plaisir aux fans qui pourront les utiliser dans le mode Versus. Vous pouvez d'ailleurs constater le tout avec les images en page suivante.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sortira cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, du moins au Japon et en Asie. En attendant de savoir ce qu'il en sera dans le reste du monde, vous pouvez au moins découvrir les 17 premiers tomes du manga Demon Slayer, vendus à la Fnac au prix de 6,99 € l'unité.