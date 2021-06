MAJ Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles dévoile sa date de sortie et ses éditions dans un trailer pour son scénario

Non, toujours pas d'introduction des démons pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles et vous n'allez pas en aimer la raison, mais au moins, il n'y a pas d'annonce de versions alternatives de personnages déjà inclus dans le roster cette fois. Pour autant, le jeu de CyberConnect2 et Aniplex refait bien parler de lui en ce début de semaine avec l'officialisation de sa date de sortie, la diffusion d'un deuxième trailer et quelques menus détails.

Cette nouvelle bande-annonce, toujours bloquée par Aniplex en dehors du Japon (merci Gematsu pour la diffusion pour ne pas changer), nous montre enfin ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de contenu pour le mode Solo scénarisé, qui inclura donc tous les arcs déjà vus en anime, jusqu'à la fin du Train de l'infini ! Nous y incarnerons donc Tanjirō à travers tout un tas de décors connus à la manière des jeux Naruto du studio et combattrons divers démons qui sont entraperçus. Si vous comptiez jouer avec eux dans l'autre mode inclus qui est le Versus, vous allez bien vite déchanter comme nous, car ce ne sera tout simplement pas possible. Eh oui, les démons ne sont pas jouables et seuls 18 personnages formeront le roster et ils ont tous déjà été introduits, prenant en compte les formes alternatives de Kimetsu Gakuen (Demon Slayer Academy)... Ces affrontements se feront par ailleurs en équipe de deux, soit en local ou en ligne. Et c'est à priori tout ce que le jeu aura à offrir. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici les noms des heureux élus avec les liens vers nos précédents articles pour les voir en action :

La date de sortie de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est donc fixée au 14 octobre 2021 au Japon sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, avec uniquement un format physique pour les consoles de Sony.

En plus de l'édition standard vendue 8 360 ¥, une limitée coûtant 16 280 ¥ ajoutera un mini-stand pour y poser un smartphone, des codes pour débloquer la bande des quatre personnages principaux dans leur version Kimetsu Gakuen en avance, un set de 13 avatars, des costumes « patient du manoir papillon » pour Tanjirō, Zenitsu et Inosuke, 8 000 Points Kimetsu (monnaie in-game) et deux thèmes aux couleurs du jeu, dont un dynamique. Dans les deux cas, les premières copies incluront aussi un sticker « IC card ».

Au format numérique sur toutes les plateformes, l'édition standard inclura pour 8 360 ¥ un code pour Tanjirō (Kimetsu Gakuen). Sur PS4, il y aura en plus deux avatars, l'un pour lui et l'autre pour Nezuko, ainsi qu'un thème. Les précommandes numériques seront elles récompensées par un code pour débloquer en avance Giyū et Shinobu, là encore en version Kimetsu Gakuen, avec en plus un avatar de Tanjirō en costume de la sélection finale sur PS4. Enfin, une édition Deluxe numérique sera vendue 9 900 ¥ et contiendra tout le contenu de la limitée, le stand en moins.

Malgré son contenu visiblement assez rachitique, espérons tout de même qu'une localisation occidentale soit prévue. Aniplex prévoit de diffuser du gameplay et l'introduction du jeu lors de son Online Fest 2021 le 4 juillet prochain. En France, les mangas Demon Slayer peuvent être achetés à la Fnac au prix de 6,99 € l'unité.

Mise à jour : l'attente ne sera pas longue avant l'arrivée du jeu en Europe et en Amérique du Nord, puisque SEGA va le sortir le 15 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Comme vous pouvez l'entendre, un doublage anglais sera présent...