Den of Wolves : enfin du gameplay pour le prochain jeu des créateurs de PAYDAY

10 Chambers n'a pour l'instant développé qu'un seul titre, GTFO, mais il a déjà séduit les amateurs de jeux de tir coopératifs. Il faut dire que le studio a été fondé par les créateurs de PAYDAY: The Heist et PAYDAY 2 et il ne compte pas changer son fusil d'épaule avec son prochain jeu, Den of Wolves.

Le jeu avait été annoncé il y a un an, il est de retour à l'occasion des Game Awards 2024. Vous pouvez découvrir ci-dessus la première bande-annonce de gameplay de Den of Wolves, un jeu de braquages coopératif dans un monde futuriste cyberpunk :

Midway City est une métropole de l'innovation non réglementée, située dans l'océan Pacifique Nord. Elle a été fondée par des grandes entreprises après l'émergence d'une IA qui est devenue un outil de piratage incontrôlable. Cette technologie a provoqué l'effondrement des économies mondiales et la chute libre du dollar. Face à la nécessité urgente d'une révolution dans la sécurité des réseaux, des puissantes firmes d'investissement soutenues par Big Pharma et l'industrie pétrolière, ont développé un concept totalement inédit de transmission et de stockage des données : des systèmes biologiques directement inspirés du fonctionnement du cerveau humain et si différents des réseaux traditionnels qu'ils échappaient totalement à toute intrusion des IA.

Ulf Andersson, fondateur et directeur du jeu, déclare :

Ayant travaillé sur des jeux de braquage dans le passé, principalement centrés sur le thème classique des vols de banque, l'aspect science-fiction nous permet de repousser les limites et de redéfinir ce que peut être un braquage. On ne peut pas se contenter de voler des banques indéfiniment. Den of Wolves proposera une plus grande diversité de braquages : espionnage industriel, sabotage, assassinats... En somme, le thème de la science-fiction nous ouvre une multitude de possibilités.

Simon Viklund, cofondateur et directeur narratif et audio, rajoute :

Le jeu n'est pas un monde ouvert, mais nous accordons une grande importance à la construction de l'univers, et la narration que nous avons développée autour de l'île est vaste. Nous voulons que Midway City ressemble à une ville crédible d'un futur proche, où le capitalisme débridé règne et où les corporations imposent les règles. En tant que joueur, vous vivez dans les quartiers souterrains de la ville, sans véritable identité ni papiers, construisant vos alliances pour devenir un entrepreneur criminel sur le marché noir des missions à la tâche de Midway City.

En préproduction depuis déjà plus de deux ans, Den of Wolves est d'abord attendu sur PC en Early Access, mais les développeurs planchent également sur des versions consoles. D'ici là, vous pouvez acheter PAYDAY 2 à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.