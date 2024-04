Fatal Fury: City of the Wolves, le maître du Kyokugen Marco Rodrigues déchaîne son gameplay en vidéo

L'EVO Japan 2024 a évidemment été l'occasion pour les studios d'effectuer quelques annonces et c'est lors de la deuxième journée que Fatal Fury: City of the Wolves s'est à nouveau montré. Après une bande-annonce centrée sur les cinq premiers personnages jouables que sont Rock Howard, Terry Bogard, Hotaru Futaba, Tizoc et la petite nouvelle Preecha, et l'introduction du gameplay, SNK va donc désormais introduire petit à petit le restant du roster. Nous avions entendu la voix de celui du jour l'été dernier, c'est donc sans trop de surprise que nous apprenons que Marco Rodrigues sera bel et bien présent.

Bande-annonce en japonais

Si vous ne le connaissez pas, vous trouverez ci-dessous sa description. Vous noterez qu'il est fait mention d'un tournoi King of Fighters, puisque Fatal Fury (ou Garou) se déroule dans le même univers. Quelques visuels de Marco sont à découvrir en page suivante.

MARCO RODRIGUES (Kenichirō Matsuda en japonais, Earl Baylon en anglais) Sa maîtrise du Kyokugen, sa corpulence et son sang chaud lui ont valu la réputation d'être une bête de combat. L'enseigne de son dojo ayant été volée par des forces inconnues, il n'a pas d'autre choix que de perfectionner ses compétences en karaté au club de fitness de Yuri. Lorsqu'il apprend qu'un nouveau tournoi de KOF se profile à l'horizon, Marco se prépare à saisir cette occasion de faire connaître son dojo bien-aimé autour de lui. Une opportunité pour récupérer son enseigne, mais surtout, une mise à l'épreuve de sa force et de sa puissance en karaté Kyokugen qui s'annonce agitée.

Bande-annonce en anglais

Fatal Fury: City of the Wolves est pour rappel attendu début 2025 sur des plateformes non précisées. The King of Fighters XV dans son Omega Edition est lui vendu à partir de 38,85 € sur Amazon.