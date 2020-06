Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, La Reine Sorcière et Éclipse, Bungie détaille ses plans jusqu'en 2022 !

Nous avions rendez-vous ce mardi 9 juin 2020 à 18h00 pour découvrir le prochain Chapitre de Destiny 2, en pensant alors qu'il s'agirait de la révélation de l'An 4 et de la Saison de l'Arrivée. Alors, oui, ce fut le cas, mais Bungie en a aussi profité pour dévoiler ses plans à long terme, mettant totalement fin à l'idée d'un possible « Destiny 3 ». Si vous aimez Destiny 2, vous en aurez jusqu'en 2022 et au-delà !

Le studio ne s'est donc pas contenté de dévoiler l'extension de cet automne, mais a également lâché les noms des suivantes, lançant officiellement le début d'une nouvelle ère pour son monde évolutif, où les Ténèbres seront à notre porte et entre nos mains ! Ainsi, le 22 septembre prochain, nous prendrons la direction d'Europe dans Au-delà de la Lumière (Beyond Light). L'année suivante en 2021, la tant attendue Savathûn, sœur d'Oryx actuellement à la tête des Corrompus, sera au cœur de La Reine Sorcière (The Witch Queen), avant de laisser la place en 2022 à Éclipse (Lightfall), ce dernier nom étant indiqué comme provisoire tout de même. Ce planning encore assez vague sur trois ans a été introduit dans une vidéo retraçant l'historique de Destiny depuis son lancement en 2014, accompagnée de lignes de dialogues de personnages clés de cet univers.

Concrètement, Bungie va donc plus que jamais faire évoluer son monde avec SA vision de Destiny telle qu'elle aurait dû être dès le départ sans Activision, comprendre par là sans avoir besoin de sortir des suites. Nos personnages, comptes et progressions seront donc conservés à travers les systèmes de jeu, mais tout changera chaque année au sein de ce triptyque qui promet tout simplement d'explorer la véritable nature de la Lumière et des Ténèbres.

Nous avons le temps de voir venir dans tous les cas, avec dans un premier temps la Saison de l'Arrivée dès à présent disponible, servant d'introduction avant le gros morceau sur Europe dans Au-delà de la Lumière le 22 septembre prochain.