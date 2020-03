Destiny 2: Bastion des Ombres, Raspoutine et le Tout-Puissant au cœur du trailer de la Saison des Dignes, le calendrier de contenu dévoilé

Il ne reste désormais plus qu'une semaine pour profiter de la Saison de l'Aube dans Destiny 2, qui a permis l'arrivée de Saint-14 à la Tour alors que nous et les Cabals manipulions le Cadran solaire et les lignes temporelles sur Mercure. Bungie communique donc désormais sur la Saison des Dignes, dont le top départ sera donné le mardi 10 mars à 19h00 et qui mettra justement en avant une entité présente sur la planète rouge : l'Esprit tutélaire Raspoutine.

Après un premier contact avec les Ténèbres, l'invasion des Vex du Jardin noir repoussée en anéantissant l'Esprit Éternel et les plans du groupe de sœurs cabals mis en échec, c'est encore une fois cette race qui va nous causer des ennuis. Comme le montre la bande-annonce de gameplay dédiée à la Saison des Dignes, un Flagellateur Psion de la Légion Rouge s'est enfui du Cadran solaire et a mis en place un plan pour se venger, consistant à faire dériver le Tout-Puissant dans l'espace pour le faire s'écraser sur la Dernière Cité. Oui, ce gros vaisseau datant de l'An 1 du jeu va enfin resservir. Face à cette menace inarrêtable, nous allons devoir... armer Raspoutine ! Il faudra évidemment attendre avant de comprendre en quoi l'Esprit tutélaire a besoin de nous pour s'armer alors qu'il dispose de son réseau de Warsats, mais nous sentons clairement ici que cette intrigue risque surtout de servir de remplissage pour faire passer le temps. Zavala et Ana Bray vont ainsi être mis en avant et s'entraider pour protéger tout ce qu'il reste de l'humanité sur Terre.

Pour le coup, la récente cinématique - à voir ci-dessous - où Osiris venait demander à Raspoutine de choisir un camp entre la Lumière et les Ténèbres trouve ici une certaine résolution. Du côté de l'Arcaniste, c'est une histoire textuelle diffusée sur le site officiel et à retrouver en page suivante qui nous explique ce qui va l'occuper prochainement, et ça n'a rien à voir avec le Tout-Puissant. Raspoutine lui a en effet communiqué des coordonnées le menant aux extrêmes confins de notre système solaire, dans la ceinture de Kuiper-Oort. Là, il y a trouvé une anomalie et s'enfonce dans ses profondeurs où règne le néant, y récupérant ce qui est décrit comme un noyau. Plusieurs éléments font croire qu'il s'agit d'un autre vaisseau pyramide, et il faudra se contenter de ça pour le moment.

Après cet aparté dédié au lore, voyons ce que nous réserve Bungie en termes de contenu de jeu. Pour commencer, le planning fourni n'est pas complet, d'éventuelles surprises sont donc possibles, car il faudra bien occuper la communauté jusqu'au 9 juin, date de fin de cette Saison 10. Premier élément déjà connu, le retour du Jugement d'Osiris chaque week-end du côté PvP, lui qui ne prendra pas en compte l'avantage de Puissance octroyé par l'Artefact de saison et restera définitivement dans le jeu. Pour accéder au Phare, les joueurs ayant au moins 960 de Puissance devront obtenir 7 victoires à la suite, autant dire que ça va tryhard et que tous les coups seront permis. Une casquette et un pin's pourront d'ailleurs être achetés dans les Récompenses Bungie.

En PvE, tous les joueurs pourront prendre part à des évènements publics nommés Tours séraphiques dès le lancement, servant à préparer les défenses de Raspoutine, avec de nouvelles armes et armures légendaires à la clé. Des Bunkers de séraphin rattachés à des Secteurs oubliés légendaires vont eux apparaître dans la ZME, sur la Lune et Io pour « rétablir les communications avec l'Esprit tutélaire ». Une difficulté supplémentaire va être ajoutée aux Nuits Noires, nommée Péril Grand-Maître (de nouveaux Assauts ne feraient pas de mal...) et un évènement viendra visiblement remplacer les Réjouissances, appelé Jeux des Gardiens et faisant s'affronter les différentes classes. L'Artefact Khanjali d'Esprit tutélaire fournira comme d'habitude des bonus de Puissance et permettra d'acquérir différents mods, et le pass saisonnier obligera à farmer de l'XP pour gravir ses 100 rangs.

PROPRIÉTAIRES DU PASS SAISONNIER Défi de la semaine de Raspoutine.

Secteurs oubliés légendaires.

Nouvelle série de Quêtes exotiques.

Déverrouillez instantanément les ensembles d'armure de septième Séraphin pour chaque classe.

Déverrouillez instantanément le fusil automatique exotique, Pochette d'allumettes de Tommy.

Nouveaux Triomphes, Contrats, et livres de légendes saisonniers.

Interactions, coques de Spectre, ornements et coups de grâce exotiques.

Tous les gains d'EXP sont améliorés pendant la Saison.

Récompenses additionnelles du Pass saisonnier à déverrouiller.

Tout le contenu gratuit de Destiny 2 est également disponible.

DISPONIBLE POUR TOUS LES JOUEURS DE DESTINY 2 Défendez la Cité face à la Légion rouge en alimentant Raspoutine.

Nouveaux évènements publics de la Tour séraphique et activités de bunker.

Le Jugement d'Osiris revient chaque week-end (Puissance minimale de 960).

Artéfact saisonnier : améliorez le Khanjali d'Esprit tutélaire pour obtenir des mods d'équipement saisonniers.

Montez les rangs pour déverrouiller l'ensemble d'armure saisonnier de septième Séraphin.

Montez les rangs pour déverrouiller le fusil automatique exotique Pochette d'allumettes de Tommy.

Des ajustements de la Sandbox seront aussi au programme, en plus d'une quête exotique qui sera sans aucun doute celle pour le fusil à pompe Le 4e Cavalier, bien mis en avant sur divers visuels.

Vous pouvez retrouver le détail des récompenses du pass saisonnier et des visuels pour la Saison des Dignes en pages suivantes. Qu'en pensez-vous ?