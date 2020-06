Destiny 2 : un visuel de la Saison de l'Arrivée et une probable date de sortie pour la prochaine extension en fuite

Chaque année, la licence Destiny n'échappe pas aux fuites véridiques quant à son futur contenu durant cette période de l'année. Pour autant, et jusqu'à aujourd'hui, le mystère perdurait quant à la Saison 11 de Destiny 2, tout juste nommée dimanche en jeu après la destruction du Tout-Puissant dans certaines langues, dont le français, mais pas en version anglaise. La Saison de l'Arrivée se nommera donc Season of Arrivals dans la langue de Shakespear, sous-entendant donc que plusieurs entités vont s'inviter durant les prochains mois. Nous devons ce nom et un premier visuel en fuite au PlayStation Store australien, qui a mis en ligne trop tôt un pack d'Argentum (Silver), depuis retiré. Pour une fois que Tess sert à autre chose que nous faire cracher nos économies...

Plusieurs informations intéressantes peuvent donc être tirées de cette fuite, à commencer par le fait qu'une emote légendaire nommée Strange Visitors est présente dans le pack. Elle est représentée sur le visuel, qui dépeint donc un Arcaniste dans ce qui semble être une armure inédite et qui devrait donc faire échos à d'étranges visiteurs donnant leur nom à la saison. La nouvelle race liée aux Ténèbres présente dans les pyramides ? La deuxième information qui en découle nous vient des runes présentes en fond, qui sont celles de la Ruche. Bastion des Ombres avait ouvert le bal de l'An 3 et n'était au final qu'une grosse introduction nous laissant sur notre faim et qui impliquait justement la Ruche sur la Lune avec un vaisseau pyramide. Croisons les doigts pour que le lien avec l'An 4 soit assez copieux, le fil rouge des saisons ayant été assez léger finalement. Est-ce que Savathûn va enfin se montrer ? Ce serait étonnant pour ce type de contenu, mais qui sait, avec ce titre au pluriel, tous les espoirs sont permis.

Enfin, une phrase de la description de ce produit a de quoi attirer notre attention, indiquant que 105 Go de stockage sont requis pour le jeu jusqu'au 22 septembre 2020. Pourquoi cette date si ce n'est qu'au-delà, l'espace demandé sera plus important ? Oui, vous l'avez compris, le 22 septembre devrait être le jour de lancement de la prochaine extension, en plus c'est un mardi !

The future of Destiny 2 arrives tomorrow.



June 9 // 9AM PT



???? https://t.co/003kheRMmX pic.twitter.com/MxYEQzNmOd — Destiny 2 (@DestinyTheGame) June 8, 2020

Au passage, Bungie a partagé un ultime teasing montrant Europe, faisant suite à celui du Vagabond et d'Eris Morn, espérons que le mystère perdurera pendant encore une journée et qu'aucune autre fuite ne surviendra d'ici là...