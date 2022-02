Destiny Universe Transmedia : le réalisateur des cinématiques de Riot Games rejoint Bungie

Même si Bungie fait parler de lui depuis le début de la semaine suite à son rachat par Sony, les ambitions du studio de proposer un contenu transmédia autour de sa franchise Destiny ne datent pas d'hier. Des bureaux ont récemment été ouverts à Amsterdam et Bungie a déjà recruté de nombreuses personnes pour étendre sa licence vers d'autres médias.

Mais le studio ne s'arrête pas là, et Bungie a frappé fort en recrutant Derick Tsai. Déjà passé par Obsidian Entertainment, The Walt Disney Company, Marvel Studios, Universal Pictures, Crystal Dynamics ou encore HyperX, Derick Tsai était jusqu'à récemment réalisateur des cinématiques chez Riot Games, notamment celles de Legends of Runeterra. Et il est désormais responsable du développement du Destiny Universe Transmedia, chargé de diriger des projets de films, séries, animations, livres, comics et contenus audio autour de la franchise Destiny.

Lors du rachat de Bungie par Sony, Pete Parsons rappelait encore la volonté du studio d'étendre sa licence sur un maximum de média, et il se donne les moyens de ses ambitions. Les fans devraient donc avoir de belles choses à découvrir dans les prochaines années, même s'il faudra être patient. Vous pouvez précommander l'extension Destiny 2 : La Reine Sorcière à 35,99 € sur Gamesplanet.