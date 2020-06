Devotion : le jeu horrifique taïwanais qui a fait polémique revient avec une version physique

Devotion est pour rappel un jeu d'horreur sorti en février 2019 sur PC et qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, non pas par son gameplay innovant ou son histoire inspirée du folklore taïwanais, mais à cause d'un petit message se moquant du président chinois Xin Jinping, comparé à Winnie l'Ourson. Red Candle Games s'était attiré les foudres des joueurs, l'obligeant à retirer Devotion de Steam.

Le titre n'est toujours pas prêt de revenir sur la plateforme de Valve, mais Red Candle Games a visiblement trouvé une solution pour permettre aux joueurs de se procurer Devotion : avec une version physique. Eh oui, le jeu est disponible, en quantité très limitée d'après le studio, sur le site de Red Candle Games, contre 980 nouveaux dollars taïwanais, soit environ 29 €. Pour ce prix, vous avez le jeu sur une clé USB, un livre pour enfants, des autocollants et un marque-page en forme de fleur, mais une édition plus généreuse est également disponible contre 1 200 NT$ (35 €), avec un CD de la bande originale en plus. Malheureusement, les commandes ne peuvent être expédiées qu'à Taïwan, privant une énorme partie du monde de mettre les mains sur Devotion.

Pour le reste des joueurs, il faut simplement patienter en espérant que Red Candle Games arrive à republier son jeu horrifique sur Steam à l'avenir.