Diablo II: Resurrected nous rappelle son scénario dans une impressionnante vidéo

Dans quelques jours sortira Diablo II: Resurrected, version remastérisée du jeu de rôle hack'n slash culte de Blizzard Entertainment. Le titre est déjà bien connu des fans, mais les développeurs ont décidé de nous rappeler le contexte de ce second volet de la franchise avec une nouvelle bande-annonce :

Nous retrouvons donc Marius et le Sombre Voyageur libérant les forces du mal avant l'intervention de Tyraël, et bien évidemment, Mephisto, Baal et Diablo seront de la partie. Pour rappel, le jeu regroupera l'aventure de base et l'extension Lord of Destruction, le tout avec des graphismes 4K, un son Dolby Surround 7.1 et des graphismes retravaillés en 3D.

La date de sortie de Diablo II: Resurrected est fixée au 23 septembre 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez précommander le jeu contre 39,34 € sur Amazon.