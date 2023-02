Diablo IV : les développeurs présentent le monde du Sanctuaire en vidéo

Cela fait plus de 10 ans que Diablo III est sorti et les fans de hack'n slash attendent sa suite avec impatience. Heureusement, nous ne sommes plus très loin du bout du tunnel, avec une bêta ouverte qui sera lancée le mois prochain, avant la sortie du jeu complet en juin prochain.

Pour faire grimper la hype, Blizzard partage en ce début de semaine une première vidéo d'une série intitulée « Au cœur du jeu », qui reviendra sur certains points de Diablo IV. Pour commencer, nous avons droit à une vidéo centrée sur le monde du Sanctuaire, dans laquelle Harrison Pink (concepteur des quêtes senior niveau 2), Joe Shely (directeur du jeu), Dini McMurry (conceptrice des donjons senior niveau 2) et John Mueller (directeur artistique) reviennent en détail sur la conception de ce monde, sa direction artistique, ses environnements et ses monstres.

La date de sortie de Diablo IV est fixée au 6 juin 2023 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Avant cela, le jeu de Blizzard aura donc droit à une bêta ouverte du 24 au 26 mars prochain sur ces mêmes plateformes, une première phase de test se tiendra même du 17 au 19 mars pour les joueurs ayant précommandé le jeu, chose possible contre 74,99 € sur Amazon.