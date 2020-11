Disgaea 6: Defiance of Destiny, trailer scénaristique, Evilities, nouveaux personnages et archétypes, le déballage d'infos continue

Annoncé en septembre dernier, Disgaea 6: Defiance of Destiny a depuis commencé à être détaillé par Nippon Ichi Software, présentant son casting de personnages principaux et ses nombreuses nouveautés de gameplay, visuels à l'appui. Nous étions pourtant loin d'avoir tout vu... Pour commencer, l'éditeur a mis en ligne une troisième bande-annonce mettant l'accent sur le scénario et les différents mondes visités par Zed, surtout dans la version japonaise bien plus longue et visible en fin d'article.

Nippon Ichi Software a surtout partagé de nouvelles informations au sujet de Disgaea 6, avec pour commencer l'introduction de nouveaux mondes et personnages. Nous retrouvons ainsi des parodies de princesse et héros de super sentai vivant dans les mondes de la musique et de la TV, histoire de bien appuyer les clichés.

Personnages Melodia (doublée par Okoro Nanami) Une princesse qui rêve d'un amour merveilleux. Elle attend avec impatience son moment où « tout et bien qui finit bien ». Elle adore chanter et essaie toujours de le faire lorsque l'occasion se présente. Piyori Nijino (doublée par Fuuka Izumi) Leader du Rainbow Squadron Prism Rangers et héroïne qui a traversé les dimensions. En tant que première femme chef de l’escadron, son objectif est de rétablir leur cote.

Mondes Monde musical Un monde musical avec de jolis champs de fleurs où sa princesse anticipe une fin heureuse de conte de fées et semble attendre son prince. Monde de la télévision Le monde de la programmation télévisuelle. La deuxième génération du héros Prism Red semble jouer ici un rôle actif.

Côté gameplay, ce sont les Evilities qui ont été introduites, un jeu de mots entre abilities et evil en anglais, ce qui donnerait dans notre langue quelque chose comme « malapacité ». Ces Evilities restent actives tant que les conditions requises sont réunies et se déclinent en deux types : les Evilities uniques liées à un personnage et les Evilities communes interchangeables. Des compétences spéciales sont aussi présentes dans cet épisode, spécifiques à un personnage pour certaines, en dehors de la magie, et consommant toutes des SP pour être utilisées. Une boutique permet de les apprendre notamment par l'intermédiaire d'un Livre des Secrets et les renforcer, du classique. De nombreux exemples sont à retrouver en page 2.

Deux nouveaux systèmes de jeu ont aussi été présentés, le Bar à jus pour redistribuer les points d'expérience aux alliés non présents au combat et la Mana, en plus d'y augmenter les statistiques, et les points de D-Mérite (notez encore une fois le jeu de mots), permettant d'obtenir du Karma pour renforcer notre personnage.

Enfin, comme la fois précédente, deux nouveaux archétypes font leur apparition, visuels à l'appui, le Mauvais Œil et la Coquille à pinces, les noms français étant bien entendu une simple traduction à l'heure actuelle. Ils sont présentés aux côtés d'autres types de personnages que les fans connaissent bien.

Archétypes inédits Mauvais Œil Un démon de type vache qui a l'habitude de baisser les yeux. Bien que beaucoup soient timides, ils vous frapperont si vous les approchez négligemment. Ils ont une puissance de saut extrêmement élevée et attaquent avec leurs poings. Coquille à pinces Un gentleman avec une belle coquille. Ils submergent les ennemis avec leur coquille dure et leur puissance. En raison de leur grande taille, ils ont des performances élevées et peuvent facilement gêner les mouvements ennemis.

Archétypes faisant leur retour Prinny Les démons ouvriers du Netherworld destinés à exploser lorsqu'ils sont lancés. En fait, ils sont parfois même les protagonistes du jeu. Zombie Un cadavre vivant ressuscité depuis la tombe. Ils mangent la vie des autres pour acquérir de la vitalité. Leur puissance d'attaque et de défense est élevée, ce qui les rend forts dans un combat en face à face. Ange des mers Un démon timide qui se cache sous l'eau. Elles peuvent améliorer les capacités de tous les alliés, ont une endurance élevée et se spécialisent dans le soutien des alliés en première ligne. Dragon La classe de démon la plus puissante du Netherworld, régnant sur les cieux. Ils amplifient leur puissance en résistant aux attaques. En raison de leur grande taille, ils ont des performances élevées et peuvent facilement gêner les mouvements ennemis. Succube Un beau démon féminin qui séduit les hommes. Ils jouent avec le cœur des hommes et les affaiblissent, pouvant faire à peu près tout, alors utilisez-les pour exploiter la faiblesse de l’ennemi. Cavalier Un chevalier à la fierté démoniaque. Leur robuste armure réduit les dégâts physiques. En raison de leur grande taille, ils ont des performances élevées et peuvent facilement gêner les mouvements ennemis. Guerrier ailé Un insecte démon qui trompe les gens. Leurs écailles accélèrent l'aggravation des symptômes. Ils ont une grande mobilité, alors mettez-les à l'avant-garde pour affaiblir les ennemis.

Des visuels sont à retrouver en page 3 pour apprécier toutes ces nouveautés du jour. Quant à Disgaea 6: Defiance of Destiny, sa sortie est fixée au 28 janvier 2021 dans l'Archipel sur PS4 et Switch, et dans le courant de l'été par chez nous uniquement sur la console de Nintendo. Il est disponible à 59,99 € sur Amazon en précommande.