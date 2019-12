Dragon Ball FighterZ : dates et lieu de la finale du Red Bull World Tour à Paris

Lors du Red Bull Dragon Ball FighterZ World Tour Japan Saga fin novembre, c'est le Français Wawa qui s'était imposé, mais la compétition n'est pas encore terminée. Pour autant, il a assuré sa place en finale et jouera « à domicile » puisque celle-ci aura lieu au début d'année prochaine à Paris !

Si l'information n'est pas inédite en soi, Bandai Namco vient toutefois de communiquer les détails de l'évènement. Ainsi, les Red Bull Dragon Ball FighterZ World Tour Finals auront lieu les 8 et 9 février 2020 au Pavillon Baltard en banlieue parisienne, et les enregistrements se feront à partir du 26 décembre à 23h00 pour les compétiteurs espérant remporter le Last Chance Qualifier du samedi et jouer dans la cour des grands le lendemain.

Comme à chaque évènement du genre, il faut s'attendre à une annonce concernant du contenu inédit pour Dragon Ball FighterZ. Oui, nous pensons bien évidemment à un FighterZ Pass 3, dont plusieurs éléments tendent à prouver qu'il est en développement.

Dans tous les cas, cela a de quoi faire plaisir qu'un tel évènement eSportif se déroule dans la capitale française, et ce ne sera pas le dernier de l'année, Street Fighter V ayant lui aussi décidé de venir y faire un tour pour la finale de la Capcom Cup 2020. En attendant, l'éditeur a partagé une vidéo récapitulative du tournoi japonais, afin d'avoir un aperçu en quelques minutes de l'ambiance.