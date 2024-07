DRAGON BALL: Sparking! ZERO, les combattants des sagas Saiyan et Freezer à l'honneur d'une nouvelle bande-annonce

Si DRAGON BALL: Sparking! ZERO n'aura pas de VF, il disposera de nombreux personnages jouables, plus de 160 en prenant en compte les diverses transformations comptées à part. Comme chaque fin de mois, Bandai Namco y va de sa petite bande-annonce pour introduire davantage de combattants et juillet ne fait donc pas exception. Après plusieurs thématiques originales comme poings vs épée en juin, place aux inévitables présentations entourant les sagas scénaristiques de l'œuvre d'Akira Toriyama. Cette fois, ce sont les arcs Saiyajin et Freezer qui y passent, forcément sans surprise.

Ce sont donc 15 personnages de plus qui viennent ainsi d'être officialisés , dont le Commando Ginyu et les différentes transformations de Freezer. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante.

Saibaiman

Chaozu

Kiwi

Dodoria

Zābon

Super Zābon

Nail

Freezer (Z), 1re forme

Guldo

Recoome

Ginyu

Freezer (Z), 2e forme

Freezer (Z), 3e forme

Freezer (Z), 4e forme

Frieza (Z), Puissance max

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est pour rappel attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 11 octobre 2024, et vous pouvez le précommander à partir de 66,99 € sur Amazon (ici et là), à la Fnac ou chez Cdiscount.



Lire aussi : PREVIEW DRAGON BALL: Sparking! ZERO, le retour du roi ?