Dungeons & Dragons: Dark Alliance, une mise à jour avec du multijoueur local promise, mais pas pour tout le monde...

Les adaptations de Donjons et Dragons ne manquent pas, encore plus maintenant que la licence appartient à Wizards of the Coast. Tuque Games va ajouter sa pierre à l'édifice avec Dungeons & Dragons: Dark Alliance, un Action-RPG avec 4 héros jouables distincts pensé pour le multijoueur en coopération.

Les développeurs ne s'en étaient pas vanté, mais si le jeu est bien faisable en coop à 4, il le sera seulement en ligne et pas en local au lancement. Oui, au lancement, car ils annoncent désormais préparer une mise à jour gratuite pour amener un mode écran séparé à 2 joueurs, suite aux demandes pressantes de la communauté, qui sera la priorité de l'équipe après la date de sortie du 22 juin. Petit bémol, il sera seulement destiné aux PS5, Xbox Series X|S et PC, et pas aux PS4 et Xbox One. L'histoire ne dit pas encore ce qui empêche Tuque de proposer la fonctionnalité sur old gen, mais cela risque de faire des déçus...

Dungeons & Dragons: Dark Alliance sera pour mémoire inclus dans le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie : pour les autres, il peut être précommandé pour 40,03 € sur Amazon.fr.

