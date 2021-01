Dying Light 2 : le directeur artistique Pawel Selinger quitte Techland

Dying Light 2 avait été annoncé lors de l'E3 2018, et après une apparition très remarquée l'année suivante, le titre de Techland a presque totalement disparu des radars. Et en interne, ce n'est pas très rassurant. Après le renvoi du scénariste Chris Avellone accusé d'agressions sexuelles, c'est le directeur artistique Pawel Selinger qui vient d'annoncer son départ du studio.

Pawel Selinger a annoncé la nouvelle sur le réseau social professionnel LinkedIn, avec un sobre message de remerciement envers ses désormais anciens collègues :

Après plus de vingt-deux ans, j'ai décidé de mettre fin à ma coopération avec Techland. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'entreprise qui m'a permis de me développer et de m'épanouir pendant la moitié de ma vie. Techland, je serai toujours derrière vous, ainsi que derrière les personnes formidables que j'ai rencontrées grâce à vous. Je vous souhaite que Dying Light 2 et les projets ultérieurs deviennent des succès mondiaux. Au revoir et bonne chance !

Pour le coup, le départ de Pawel Selinger est sans doute lié à une envie d'aller vers d'autres horizons et non un problème interne, mais en tout cas, quand Dying Light 2 fait parler de lui, ce n'est jamais pour des choses rassurantes. Le titre n'a pas de date de sortie, il est attendu sur PC, PS4 et Xbox One, des versions PS5 et Xbox Series X et S avaient déjà été confirmées et devraient désormais arriver en même temps. Mais quand ? Mystère, Dying Light 2 est quand même en précommande à 55,99 € sur Amazon.