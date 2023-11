Dying Light 2 Stay Human continue de fêter Halloween avec l'évènement Slashing Pumpkintiles

La semaine dernière, Techland lançait dans Dying Light 2 Stay Human une collaboration avec Vampire: The Masquerade, qui était la première partie de The Frightening pour célébrer Halloween. Le studio poursuit donc ses mises à jour et lance aujourd'hui la seconde partie avec l'évènement Slashing Pumpkintiles. Mais avant ça, voici une recette de cuisine :

Grâce à cette mise à jour, les joueurs vont ainsi pouvoir affronter les Pumpkintiles et les Tyrans Pumpkintiles, déjà présents l'année dernière, mais ils seront accompagnés de nouveaux monstres, les Banshee Witches et les Haunted Biters. Baka le Malchanceux fait lui aussi son retour avec son bazar rempli de masques, d'armes et d'objets, sans oublier des friandises. L'évènement Slashing Pumpkintiles est disponible jusqu'au 16 novembre prochain, avec un Plague Bundle à débloquer gratuitement et un Scarecrow Bundle à acheter, mais Techland profite de l'occasion pour lancer une nouvelle mise à jour communautaire, qu'il détaille juste ici :

Mise à jour communautaire n°3 : La mise à jour n°3 de la communauté s'appuie sur les commentaires des joueurs, principalement soumis via la fonction du site web « Idées de la communauté ». Elle apporte des améliorations dans des catégories telles que les armes, l'inventaire, les ennemis et les missions. Cette mise à jour lance le processus d'implémentation de toutes les fonctionnalités promises dans le précédent Sneak Peek. Armes et équipements : Le changement le plus attendu est sans doute l'introduction de l'option de réparation des armes. Désormais, le maître artisan peut aider à réparer tous les outils de destruction préférés, même s'ils sont complètement cassés. Pour rendre les choses encore plus pratiques, les joueurs peuvent désormais démanteler les équipements ainsi que les mods, en récupérant une partie des ressources, ce qui laisse plus de place à l'expérimentation. Si l'on ajoute à cela le fait que les ennemis humains peuvent désormais lâcher des armes, l'introduction de nouveaux couteaux et d'une nouvelle rareté d'arme, cet aspect du jeu ouvre la voie à de nombreuses expériences. Ennemis et missions : De nouveaux défis vous attendent avec de nouvelles variantes d'ennemis, et l'effroi monte d'un cran, car certains Virals peuvent commencer à montrer des signes de leur ancienne humanité. Dans cette atmosphère terrifiante, les joueurs pourront rejouer les anomalies GRE et rechercher les missions des transporteurs. Ils seront récompensés par des tenues de transporteur et de chef de transporteur. Pour accentuer le côté gore et brutal, le jeu introduira également des finishers, des moyens gores et spectaculaires d'achever les ennemis affaiblis. Bien d'autres surprises : Les détails ont leur importance et peuvent avoir un impact considérable sur la qualité du jeu. C'est pourquoi un chat pour la co-op sera désormais disponible sur PC. Les joueurs pourront également trouver des consommables qui les soigneront instantanément. De plus, de nombreuses améliorations visuelles sont prévues, notamment au niveau des conditions météorologiques. Les consoles ne sont pas en reste avec l'introduction d'un curseur FOV pour la Xbox Series S.

