Dying Light 2 Stay Human : premiers détails sur le Chapitre 2, A Huntress and a Hag, et la nouvelle Agente

Après avoir tenu en haleine les fans de Dying Light pendant 7 ans, Techland a logiquement des projets sur le long terme pour Dying Light 2 Stay Human. Il a ainsi des idées pour au moins 5 ans, qui ont débuté avec des mises à jour gratuites et se poursuivront aussi avec du contenu payant en 2022.

En attendant le premier DLC narratif, pour le moment prévu avant novembre, les développeurs ont commencé à évoquer le Chapitre 2, une deuxième extension gratuite dans la veine de In the Footsteps of a Nightrunner également à venir entre septembre et novembre. Il s'appellera donc A Huntress and a Hag, sera déployé en même temps que le patch 1.5 et mettra en scène un nouveau personnage donneur de quête, Shen Xiu, dit La Chasseuse.

Rencontrez Shen Xiu, alias la Chasseuse, notre nouvelle agente de chapitre ! Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Quelle est son activité dans la ville ? Pour l'instant, tout ce que les joueurs doivent savoir, c'est que cette traqueuse et experte au tir à l'arc extrêmement compétente a une tâche très spéciale à te confier. Deviendrez-vous le chasseur... ou la proie ? Dans les semaines à venir, Techland révélera plus d'informations sur les nouvelles missions, les primes, les ennemis et les armes que le deuxième chapitre introduira !

Comme cela a été expliqué en vidéo par Anna Kubica, responsable de marque chez Techland, et Karol Langier, concepteur du jeu, ce Chapitre aura encore pour ambition de renouveler l'approche de Dying Light 2 Stay Human pour satisfaire tous les types de joueurs. Les mécaniques de gameplay originales qu'il introduira seront détaillées à l'approche de la sortie, à une date encore inconnue. Pour les retardataires, le jeu est sinon disponible à partir de 42,59 € sur Amazon.fr.