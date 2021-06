Dynasty Warriors 9 Empires se dévoile pleinement dans une première bande-annonce

Maintenant que Samurai Warriors 5 est disponible dans l'Archipel (en précommande à 54,99 € sur Amazon), Koei Tecmo peut donc se concentrer sur le prochain musō de son catalogue attendu cette année, Dynasty Warriors 9 Empires (ou Shin Sangoku Musou 8 Empires au Japon), qui avait été dévoilé lors du TGS 2020 Online et n'avait refait parler de lui que pour annoncé son report. Nous le découvrons enfin pleinement via la diffusion d'une première bande-annonce emplie d'action.

Outre la prise de citadelles fortifiées aux commandes des personnages habituels de la licence, nous pourrons à nouveau créer notre propre personnage (CAW) avec quelques nouveautés. Le menu de création nous informe en effet qu'il sera désormais possible de lui attribuer un type d'unité et deux armes en favoris, ainsi que désigner ses deux parents biologiques.

Dynasty Warriors 9 Empires sortira donc bien en 2021, sans plus de précision, sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, tout le monde pourra en profiter. En revanche, seules les consoles de Sony et Nintendo auront droit à des éditions physiques vendues 7 480 ¥ taxes incluses. Un coffret 20e anniversaire sera de son côté commercialisé au prix de 16 280 ¥, là encore avec les taxes prises en compte. Ce dernier contiendra le jeu en boîte, un artbook présentant les 94 personnages, un ensemble de cartes où ils sont représentés et l'OST sur deux CD. Les premiers acheteurs recevront un set pour l'avatar basé sur la tenue de Zhao Yun.