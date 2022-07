e-sport : top 5 des jeux qui charment les communautés

L’e-sport regroupe des joueurs dans des compétitions de jeux vidéo endiablées partout dans le monde. Le temps d’un rassemblement, des passionnés se réunissent pour transpirer, vibrer et hurler leur affection pour les mondes virtuels. Durant quelques minutes, des groupes s’affrontent dans des univers décalés, tandis que les spectateurs retiennent leur souffle. Certains n’hésitent pas à poser des billets sur la table, les paris en ligne sont là pour apporter un peu plus de piments à cette atmosphère électrique. Si cet univers vous intéresse, voici 5 productions qui sont souvent sous le feu des projecteurs et qui pourraient vous divertir.

Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) étend le genre du jeu d'action en équipe dont Counter-Strike fut le pionnier lors de sa sortie, en 1999. CS:GO offre de nouvelles cartes et armes ainsi que de nouveaux personnages et modes de jeu, et renouvelle les cartes classiques telles que de_dust2. D'après Doug Lombardi, employé de Valve, « Counter-Strike a pris l'industrie du jeu vidéo de court quand ce mod improbable est devenu le jeu d'action PC en ligne le plus populaire au monde juste après sa sortie, en août 1999. Depuis, Counter-Strike s'est confirmé comme l'un des jeux les plus populaires au monde et occupe le devant de la scène professionnelle. La franchise s'est écoulée à plus de 25 millions d'exemplaires. CS:GO promet d'étendre la présence de Counter-Strike et son gameplay légendaire sur PC, sur Mac ainsi que sur les consoles de dernière génération. »

Dota 2

Chaque jour et dans le monde entier, des millions de personnes se lancent dans la bataille sous les traits d'un personnage choisi parmi plus d'une centaine de héros et d'héroïnes de Dota. Que vous jouiez depuis 10 ou 1000 heures, il y a toujours quelque chose à découvrir. Avec ses mises à jour régulières du gameplay, des fonctionnalités et des personnages, Dota 2 est un univers en constante évolution.

Fortnite

L'île tout entière est une fête dans Fortnite Chapitre 3 - Saison 3 : Relax. Faites des bonds aux cascades de réalité, chevauchez des créatures, bravez la peur dans le Bulmobilator et profitez d'un tout nouvel arsenal. C'est l'heure de vibrer ! Fortnite est le jeu multijoueur en constante évolution où vous et vos amis pouvez vous affronter pour être le dernier survivant ou collaborer pour créer le Fortnite de vos rêves. Jouez à Battle Royale et au mode Créatif de Fortnite gratuitement ou achetez Sauver le monde, la campagne en JcE. Téléchargez le jeu maintenant et lancez-vous dans l'action.

Overwatch

L'e-sport d'Overwatch est un spectacle qui convient à tous : des séries de tournois où se défient des joueurs de tous niveaux, des parties intenses commentées par les meilleurs présentateurs et des équipes talentueuses venues des quatre coins du monde. Suivez l'univers e-sport professionnel d'Overwatch du mode compétitif jusqu’à l'Overwatch League ! Que vous soyez un habitué des compétitions ou que vous vous lanciez pour la première fois dans l'arène, il y a forcément un tournoi Overwatch à suivre, en tant que joueur ou spectateur !

League of Legends

League of Legends est un jeu de stratégie en équipe dans lequel deux équipes de cinq champions s'affrontent pour détruire la base adverse. Faites votre choix parmi plus de 140 champions disponibles, partez au combat, éliminez vos adversaires avec adresse et abattez les tourelles ennemies pour décrocher la victoire. Le Nexus est le cœur de la base de chaque équipe. Détruisez le Nexus ennemi en premier pour remporter la partie.

Quels sont donc les titres qui vous attirent parmi cette sélection ?