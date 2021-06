E3 2021 : Firegirl, un jeu d'action et de plateforme avec une pompière annoncé avec du gameplay brûlant

Thunderful Publishing a annoncé lors de l'E3 2021 qu'il allait éditer Firegirl, un jeu d'action et de plateforme développé par Dejima Games et qui suivra une sauveteuse sapeuse-pompière équipée d'une hache et d'une lance à incendie qui viendra éteindre des feux en ville comme à la campagne.

Dans Firegirl, le joueur doit intervenir le plus rapidement possible sur des incendies et éteindre les flammes tout en sauver les civils dans des niveaux générés procéduralement. Le titre fera la part belle à la plateforme, la lance à eau à haute pression permettant de s'envoler pour éviter des obstacles. Il sera également possible de se reposer dans la caserne et de l'améliorer pour obtenir de l'équipement plus efficace, recruter des coéquipiers et gérer son fan-club. Mais surtout, la pompière va devoir découvrir pourquoi la ville s'embrase de plus en plus souvent.

Firegirl est attendu en fin d'année 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page, et des cartes PSN sur Amazon.