eFootball PES 2021 Season Update : Messi fait le show dans la bande-annonce de lancement

Cette année, les fans de Pro Evolution Soccer n'auront pas droit à un vrai nouvel épisode à proprement parler, Konami se contente de lancer aujourd'hui eFootball PES 2021 Season Update, une mise à jour de contenu pour le précédent volet, tout de même vendue 29,99 € à la Fnac.

Konami partage donc aujourd'hui la bande-annonce de lancement d'eFootball PES 2021 Season Update, qui met en scène les quatre stars présentes sur la jaquette, à savoir Cristiano Ronaldo, Alphonso Davies, Marcus Rashford et Lionel Messi, qui se pavane quand même beaucoup pour un joueur ayant pris 8-2 contre le Bayern de Munich en Champions League. Au moins, les joueurs pourront refaire le match chez eux et faire gagner le Barça.

Dans eFootball PES 2021 Season Update, les joueurs peuvent donc retrouver le contenu du précédent volet avec des données mises à jour, mais Konami précise que, « en raison des reports de plusieurs saisons de ligues, certaines licences et ligues seront mises à jour via un patch Day One, et d’autres le seront par le biais d’un futur Data Pack ». Par ailleurs, si vous optez pour une Édition Club, vous pourrez obtenir un joueur de la Série Moments Iconiques, un effectif myClub complet d'autres avantages pour bien débuter la saison. Konami rappelle enfin que les possesseurs de PES 2020 ou PES 2020 Lite peuvent profiter d'une réduction de 20 % sur eFootball PES 2021 Season Update Édition Club en l'achetant via le jeu.

Le nouveau jeu de football de Konami est donc disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine pour découvrir un eFootball PES 2022 avec de la vraie nouveauté.